Casado no ve bien ni los insultos a Carmena ni que "una concejal ataque capillas"

El portavoz del PP, Pablo Casado, ha afirmado este lunes que no le gusta "que se insulte a nadie, ni a la señora Carmena ni a ningún otro agente de la Policía Municipal", pero tampoco le gusta que una concejal (en referencia velada a la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre) "ataque capillas".

"Imagino que se tendrá que estudiar... personalmente no me gusta que se insulte a nadie, ni a la señora Carmena ni a ningún otro agente de la Policía Local de Madrid igual que tampoco me gusta cuando el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid insulta a otras personas o concejales se meten con las víctimas del terrorismo o una concejal que invade o ataque capillas", ha asegurado Pablo Casado en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP.

Por ello, Casado ha apostado por ir hacia "una sociedad democrática" donde "estas cosas no se hagan". "No creo que se sea tan raro, no asaltar capillas o no insultar a nadie", ha apuntado.