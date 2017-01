Casado pide respeto a los métodos de su partido, "más abiertos" que otros: "Al PP no le ha ido mal con este sistema"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha pedido este martes respeto a los métodos de elección de los responsable de esta formación, que ha considerado "más democrático y abierto" que los de otras formaciones, y ha rechazado "lecciones de democracia interna por parte de Podemos. Según ha añadido, al Partido Popular "no le ha ido mal" con el actual sistema de compromisarios.

El responsable 'popular' se ha pronunciado de este modo en el acto celebrado en Elche (Alicante) para presentar las líneas básicas de la Ponencia 'Europa y nuestro papel en el mundo' del 18 Congreso PP, preguntado por si le gustaría que en este partido primarias para elegir a sus líderes.

Casado ha aludido a la ponencia política elaborada por el PP con el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maíllo, como ponente y ha dicho que ésta "incluye, ya de entrada, una propuesta con la que todos los afiliados pueden participar en el proceso de selección del presidente nacional" de esta formación, al tiempo que ha señalado que los 'populares' están "satisfechos" con ello.

"Estamos satisfechos y las delegaciones que habían anunciado que querían cambiar el modo de elección también han manifestado que lo están", ha agregado al respecto. "Nosotros siempre decíamos que nuestro sistema era tan democrático como todos los demás", ha señalado, a la vez que ha indicado a lo largo del último año se ha visto que "todos los demás se iban acercando a nuestro sistema" ya que "ninguno de los partidos que abanderaban las primarias utilizaron las primarias para elegir los candidatos en las elecciones nacionales de junio".

Pablo Casado ha defendido, asimismo, que el sistema de elección de su partido es también "más abierto que el de todos los demás porque para presentarse a presidir el PP nacional, regional o local sólo hacían falta cien firmas" frente a lo que sucede "en los partidos que nos daban lecciones de democracia interna", en los que "hacía falta un 20 por ciento del censo interno" y, por tanto, "miles de firmas solo para presentarse".

No obstante, ha mostrado la disposición de los 'populares' a "abrir más la participación a los afiliados" y se ha referido al "mecanismo de doble vuelta" habilitado "en la fase previa al congreso" para que todos puedan votar. "Da más participación a los afiliados que no deseen presentarse en asamblea para ser compromisario porque no desean o no pueden desplazarse al lugar de celebración del congreso", ha explicado.

DEFIENDE EL MECANISMO DE DOBLE VUELTA

El vicesecretario de Comunicación del PP ha asegurado que la dirección nacional del partido está "muy satisfecha con este modelo" y ha apuntado que "se pueden hacer enmiendas hasta el 14 de enero que si no son transaccionadas por los ponentes podrán llegar vivas al plenario del congreso". En este punto, ha destacado que "todos los compromisarios van a ser integrantes de la Ponencia Estatutaria".

Igualmente, Casado ha subrayado que "para ser compromisario" en el próximo cónclave del PP "se han celebrado asambleas en las que todo el mundo ha podido votar" y en las que "ha habido participación en todas las sedes y agrupaciones locales del partido". En este punto, preguntado por si como afiliado del PP le gustaría poder votar a su líder, el vicesecretario de Comunicación ha respondido: "es que ya lo he hecho".

"Hemos participado en las asambleas locales para votar representantes en el congreso y ahora con el nuevo método se va a poder hacer en dos vueltas, lo cual es uno de los mecanismos que el PP no solo ha introducido en sus estatutos para la elección directa de sus cargos, sino que también propuso hace apenas un año para la elección de las alcaldías municipales y para que no pasen cosas como las que han pasado en Elche, en Valencia, en Madrid o en Zaragoza, donde gobiernan los perdedores", ha argumentado.

Pablo Casado ha expuesto que el PP "proponía sistema de doble vuelta también en las elecciones municipales" y ha criticado que "esa doble vuelta que algunos nos querían recetar en términos de gestión interna la rechazaron para lo que le preocupa a la gente, votar a un alcalde y que el alcalde que ha sacado más votos pueda gobernar una ciudad".

"AL PP NO LE HA IDO MAL CON ESTE SISTEMA"

Pablo Casado ha defendido de nuevo el modelo de elección interna de los 'populares' y ha afirmado que "al PP no le ha ido mal con este sistema" frente a otros que "hablan de primarias para elegir cargos institucionales y cuando no les gusta el resultado cambian la puerta del despacho como pasó en el PSOE de Madrid" o frente a los que "no les gusta ir con un modelo unitario al congreso", en alusión a Podemos.

"Nosotros pedimos que respeten nuestros métodos. No vamos a opinar sobre lo que hacen los demás", ha agregado, tras lo que ha afirmado que "lecciones de democracia interna por parte de Podemos no vamos a aceptar". "El problema que tienen los populistas es que no sólo no respetan a los periodistas sino que también faltan al respeto a otras formaciones políticas a las que no permiten tener nuestro propios mecanismos", ha manifestado.

Tras ello, Casado se ha referido a la gestión de los "populistas" y ha dicho que "no saben gestionar". "Los gobiernos del cambio son los del fracaso, la frustración y el engaño. Donde gestionan, gestionan mal. Son gobiernos del fracaso, no saben gestionar y las promesas imposibles se han dado con el muro de la realidad, de la frustración y del engaño".