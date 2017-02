Los abogados de la infanta Cristina confían en su “absolución”

El abogado de la infanta Cristina, Pau Molins, ha asegurado que confían en la “absolución” de la hermana del Rey, tras conocer que mañana viernes a partir de las 12:00 horas el tribunal de la Audiencia Provincial de Palma notificará a las partes el fallo del ‘caso Nóos’. “Yo siempre he confiado en la absolución de la Infanta. No tengo ningún dato que me haga cambiar ese optimismo. Pero no de ahora, de siempre”, ha dicho Molins, quien ha explicado que los letrados han conocido la noticia sobre la notificación de la sentencia a través de los medios de comunicación.