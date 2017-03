Cassandra defiende que pretendía hacer humor absurdo con sus tuits y no enaltecer el terrorismo

La Fiscalía rebaja la pena de cárcel de dos años y medio a uno aunque le reprocha que menospreció a las víctimas de ETA

Cassandra Vera Paz, que se enfrenta a un año de prisión por delito de humillación a las víctimas de terrorismo, ha asegurado este miércoles ante el tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional que sus tuits jocosos sobre la muerte de Luis Carrero Blanco los publicó con el fin de "hacer humor en clave absurda".

En la vista oral que acoge la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la acusada ha rechazado que hacer un chiste sea enaltecimiento del terrorismo y que su intención fuera humillar a las víctimas sino "simplemente hacer humor" y ha precisado a preguntas del fiscal Pedro Martínez Torrijos que publicó estos mensajes en el marco del debate suscitado por la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana en marzo de 2015.

El representante fiscal ha modificado la pena de prisión que pide para la joven de dos años y medio de cárcel a uno, según ha anunciado en las conclusiones finales en las que ha insistido en que estos mensajes tienen un "contenido de menosprecio y descrédito para las víctimas". Además le ha afeado que era consciente de que cometía delito con la publicación de estos mensajes en los que "no solo se produce humillación sino que se ensalza la actividad de ETA".

La estudiante de 21 años publicó hasta 13 mensajes en su perfil de Twitter sobre Carrero Blanco -del que ha dicho que conoció por primera vez a los siete años cuando su abuela hizo un comentario "jocoso" sobre su persona que "provocó una carcajada familiar-- . Algunos de ellos acompañaban imágenes del atentado en el que falleció el almirante en septiembre de 1973 con el rótulo 'Carrero Blanco vs Spiderman".

"SON EXPRESIONES UTILIZADAS EN TODA ESPAÑA"

"Carrero no se enfrentó nada con Spiderman porque principalmente Spiderman no existe", ha sido la respuesta de esta estudiante de historia a su defensa que le ha preguntado por la intencionalidad con la que publicó todos estos tuits. "Pretendía hacer humor en clave absurda en la que se entiende que ETA no impulsó un programa espacial", ha dicho en referencia a otra de sus publicaciones en las que afirmó que Henry 'Kissinger regaló a Carrero Blanco un trozo de luna y ETA le pagó un viaje a ella'.

La acusada ha dicho a preguntas del fiscal que expresiones como las que difundió en su cuenta de Twitter "se llevan haciendo a lo largo y ancho de toda España durante muchos años" y que "nunca se ha condenado a nadie por chistes exclusivamente sobre Carrero Blanco" si bien el Ministerio Público pide para ella pena de un año de cárcel además de inhabilitación absoluta durante siete años (y no ocho y medio como solicitó en un principio) por el delito de humillación a las víctimas del terrorismo.

Ante el tribunal han prestado declaración en calidad de testigo el instructor del atestado policial que ha precisado que los tuits se publicaron "en tono de mofa y tratando de ridiculizar a una víctima de ETA". Ha añadido que con estas publicaciones se mostraba un "deseo de retorno de la actividad terrorista" de la banda y que no solamente eran tuits relacionados con Carrero Blanco sino que también se analizaron otros relativos a otras figuras, como al Rey, aunque finalmente no se incluyeron en el atestado.

NUEVAS PRUEBAS DOCUMENTALES

La vista celebrada este miércoles ha arrancado con la petición de la defensa de presentar un nuevo escrito de conclusiones --el juicio estaba previsto para febrero pero fue aplazado después de que la acusada renunciara a su anterior letrado por discrepancias-- en el que se incluya unas pruebas audiovisuales y documentales que recogen expresiones similares a las pronunciadas por la acusada.

La Sala ha aceptado la inclusión de estas documentales, que recogen un conjunto de expresiones "públicas y consentidas" en las redes sociales así como una manifestación pública que cuenta con el respaldo de 245 profesores de derecho catedrático y penal y la publicación de la nieta del almirante asesinado por ETA que dijo que era un "disparate" pedir prisión por unos tuits sobre su abuelo.

No ha aceptado la audiovisual consistente en unos vídeos en los que se pronuncian bromas similares al entender, en sintonía con el Ministerio Fiscal, que el hecho de que se cometan otros sucesos similares no significa que los que en este caso se juzgan dejen de ser delictivos.

A la salida del juicio, la acusada ha asegurado que esta vista ha sido un "ataque a la libertad de expresión" y ha dicho que no tiene que pedir perdón por sus tuits porque "no es enaltecimiento de nada y no supone humillación a nadie, simplemente humor". Visto que hay una persecución en la Audiencia Nacional no volvería hacerlo porque no quiero sentarme otra vez en el banquillo", ha afirmado.

Por su parte, su letrado Cristóbal Gázquez, portavoz de BGD Abogados, ha asegurado que se ha echado de menos "un poquito de respeto" hacia su defendida por la manera en la que se han referido a la misma si bien ha celebrado la rebaja de la calificación del fiscal.