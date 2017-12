El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, el juez José Castro, ha declarado este martes, su último día de trabajo, que no quiere quedarse con la "etiqueta" de haber sido el juez que imputó a la Infanta Cristina en el caso Nóos.

Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas a su llegada a los Juzgados de Palma. El juez ha señalado que de no ser por la jubilación forzosa continuaría ejerciendo porque no se siente "agotado" y ha reconocido no estar preparado "anímicamente" para despedirse. Asimismo, ha descartado dedicarse al mundo de la política tras su jubilación como juez.