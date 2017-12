Castro se despide del Juzgado y no quiere quedarse con la "etiqueta" de ser el juez que imputó a la Infanta

El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, el juez José Castro, ha declarado este martes, su último día de trabajo, que no quiere quedarse con la "etiqueta" de haber sido el juez que imputó a la Infanta Cristina en el caso Nóos.

Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas a su llegada a los Juzgados de Palma. El juez ha señalado que de no ser por la jubilación forzosa continuaría ejerciendo porque no se siente "agotado" y ha reconocido no estar preparado "anímicamente" para despedirse. Asimismo, ha descartado dedicarse al mundo de la política tras su jubilación como juez.

El juez ha indicado que la jubilación forzosa por razón de edad "no es algo que cae sorpresivamente" sino que se había preparado económicamente, pero ha reconocido no estar "preparado anímicamente" para afrontar las despedidas de sus compañeros. "Llevan 27 años soportándome, una de las condenas más duras que se han impuesto en Baleares", ha ironizado.

No obstante, ha dejado claro que la política no es una de sus opciones. "Lo dije en su momento y no sería leal chaquetear ahora. No voy a hacer ninguna crítica a la política, simplemente no la contemplo", ha expresado.