Catalá dice que las siglas de ETA merecen ser borradas y pide no olvidar a las víctimas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado este jueves que aunque las siglas de la banda terrorista ETA "merecerían ser borradas y olvidadas para siempre", hay que recordar la memoria de las víctimas para hacer justicia.

Durante el acto homenaje a Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en el año 2000, Catalá ha indicado que la sociedad se equivocaría creyendo que olvidando el terrorismo se haría justicia con las víctimas mortales de ETA. Por ello ha asegurado que existe "el deber y la obligación" de recordar lo sucedido, transmitirlo a las próximas generaciones y honrar así a las víctimas.

Catalá ha querido extender el homenaje a Portero al resto de juristas asesinados a manos de la banda terrorista como el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, los magistrados del Tribunal Supremo José Francisco Mateu y José Francisco Querol o José María Lidón, o el primer magistrado asesinado por ETA en el País Vasco, entre otros.

Además ha asegurado que la sociedad española ha sabido demostrar con firmeza su rechazo contra el terrorismo y ha recordado el "firme compromiso" del Ejecutivo y la colaboración de las autoridades francesas en la lucha contra ETA.

Por su parte, la presidenta de la Fundación de Víctimas de Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha manifestado durante la presentación del acto que los familiares seguirán pidiendo Justicia y haciendo labor de pedagogía para no olvidar "que no hay justificación a tanto dolor" y conseguir una sociedad más democrática "donde no quede resquicio para el terrorismo".

La hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado en julio de 1997, ha recordado que no se olvide que durante cincuenta años ha existido víctimas y verdugos y ha denunciado que duele que los terrorista encuentren apoyo "en personas e instituciones que le siguen el juego de alguna manera", sin hacer menciones concretas al respecto.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

Rosario de la Torre, la viuda de Luis Portero, ha elogiado la trayectoria del homenajeado, recordado también por su labor como docente en las Universidades de Málaga y Granada, y ha dicho que siempre defendió la independencia en la Justicia "como principio y realidad" a la par que fue crítico con las interferencias de la política en la Justicia.

Así ha explicado que Portero siempre reivindicó la independencia del Poder Judicial como una cuestión de Estado, la necesidad de dotar de más medios técnicos y materiales a los juristas acordes con los tiempos actuales y la adecuada división del trabajo en el que la instrucción penal fuera tarea de los fiscales y la civil de los secretarios judiciales.

También se ha referido a la demanda que presentó la Fundación Luis Portero presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por los asesinatos de las más de trescientos asesinatos de ETA que todavía están sin resolver desde 1979 ante la imposibilidad de la Audiencia Nacional de investigar los asesinatos de la banda terrorista anteriores a 2004 por lesa humanidad.

Al acto han asistido además el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro y la defensa del Pueblo Soledad Becerril.