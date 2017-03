Catalá dice a Podemos que la prisión provisional sólo se aplica en el 0,36% de los casos y Bódalo se benefició de ello

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado este miércoles a Unidos Podemos que la prisión preventiva es una medida extraordinaria que sólo se aplica en el "0,36 por ciento de los casos" de personas que han sido condenadas en primera instancia y están pendientes de un recurso.

Catalá ha subrayado que la Justicia se aplica de forma "igual para todos" en este sentido y que, de hecho, el concejal de Jaén Andrés Bódalo no fue a prisión hasta que su sentencia no fue confirmada por el Tribunal Supremo. También ha citado en este punto a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, quien no tuvo que pagar la multa que se le impuso y esperó a que la sentencia fuera firme, momento en que resultó exonerada.

Así ha contestado el ministro, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a la diputada de En Marea Sara Carreño, quien ha denunciado que en España hay una "justicia desigual" generada por una "legislación injusta" que provoca que haya "justicia para ricos y justicia para pobres".

Ha censurado que en los casos de Iñaki Urdangarin, la Infanta Cristina, Rodrigo Rato y Miguel Blesa no se les imponga prisión preventiva y que las cárceles se estén "llenando de pobres", como "manteros" o personas condenadas sólo por "sanciones de tráfico".

Además, Carreño ha criticado que la Fiscalía actúe "como abogado cuando la acusada es la Infanta" y, por el contrario, "persiga a manifestantes y huelguistas" y "penalice la libertad de expresión", en relación a las últimas condenas a tuiteros y al rapero Valtonyc. "¿Cree que es permisible que alguien vaya a la cárcel por cantar una canción?", ha preguntado.

Catalá ha respondido a la diputada que "en España nadie va a a cárcel porque lo decida nadie más que un tribunal, y un tribunal independiente". "Nadie está detenido ni va a la cárcel por manifestarse o por cantar, sino porque con esa actuación se cometen delitos. La suya es una visión bastante ingenua. La justicia es garantista y es igual para todos", ha señalado.