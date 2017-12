Catalá niega que la retirada de la euroorden contra Puigdemont haya deteriorado la imagen de España en la UE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado este viernes que la decisión del Tribunal Supremo de retirar las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsejeros que le acompañan en Bruselas haya supuesto un "deterioro" de la imagen de España ante el resto de la Unión Europea.

"No comparto la idea de que eso signifique ningún deterioro", ha expuesto Catalá en una rueda de prensa en la capital europea, durante un receso de una reunión de ministros de Justicia de la Unión Europea.

El juez del Supremo Pablo Llarena valoró el modo en que la ejecución parcial de esta euroorden tendría en el procedimiento, ante el riesgo de no poder juzgar a los requeridos por los mismos delitos que los que siguen en España renunció a la petición de entrega europea "sin perjuicio de que en el futuro la pueda volver a requerir", ha dicho el ministro.

Con su colega belga no ha tenido la oportunidad de hablar, ha precisado, porque este no ha acudido a la reunión europea por razones de agenda, aunque ha avisado de que tienen poco que discutir sobre la situación de Puigdemont, dado que se trata de un asunto judicial en el que no interfieren los Gobiernos.