Catalá sobre la concentración en el juicio a Mas: "Generar presión a los tribunales es impropio de un Estado de Derecho"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reiterado este lunes que la concentración de independentistas a las puertas del alto tribunal catalán antes del inicio del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas por la consulta independentista del 9-N "está fuera de sitio". "Querer instrumentar o generar presión a los tribunales es impropio de un Estado de Derecho", ha afirmado.

Catalá se ha manifestado en estos términos en Valencia antes de participar en el acto de imposición de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a personal de la Audiencia Provincial y de la Fiscalía, preguntado por el juicio a Mas.

Al respecto, ha indicado que las comparecencias del expresidente de la Generalitat de Cataluña, la vicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau se enmarcan en el contexto del "funcionamiento normal de las instituciones", porque "todos somos iguales ante la ley" y por lo tanto "tienen que acudir a la llamada de los tribunales sabiendo que tenemos en España una justicia independiente".

El ministro ha precisado que su comparecencia no es "pese a lo que algunos dicen" por "haber organizado una consulta": "lo que se ha producido es una desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional". "Los tribunales están para garantizar que en España se cumple cada día la ley y nadie está por encima de ella", ha agregado.

"QUERER INSTRUMENTAR"

Según Catalá, la comparecencia de Mas, Ortega y Rigau es "simplemente colaborar en el normal funcionamiento de las instituciones", y ha matizado que "lo anterior, organizar, promover, pedir a funcionarios que acompañen a estas personas ante los tribunales es lo que está fuera de sitio".

"Querer instrumentar o generar presión es lo impropio de una democracia; era absolutamente inadecuado ese ejercicio de presencia en las calles acompañando a quien comparece ante los tribunales", ha aseverado.

Preguntado por la declaración de Mas, que se ha reconocido como responsable político de la consulta del 9-N, el responsable de Justicia ha apuntado que "a quien le corresponde valorar la autoría es al propio tribunal", por lo que "si se acredita que no hay ninguna responsabilidad saldrá exonerados". "Es difícil diferenciar una actividad política de una de organización", pero eso es "lo que se ventila ante el tribunal", ha apuntado.

NO PREVÉ UN "ESCENARIO DE CONFLICTO"

Cuestionado sobre una posible "estrategia" del Gobierno central sobre qué medidas tomar ante "nuevos desafíos soberanistas", ha destacado que el Ejecutivo seguirá "con mano tendida al gobierno de la Generalitat", aunque ha precisado que "si alguien incumple la ley tendrá enfrente toda la fuerza del Estado de Derecho".

No obstante, ha asegurado que "no hay que anticiparse", sino "seguir confiando en que el sentido común prevalece y, por lo tanto, no llegaremos a un escenario de conflicto como ese".