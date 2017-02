Catalá dice que las declaraciones de Homs "no tienen sentido" y obedecen a un "interés particular" para no ser condenado

El ministro de Justicia, Rafael Catalá ha afirmado que las declaraciones realizadas este lunes por el ex consejero de Presidencia catalán Francesc Homs, en las que afirmaba que si el Tribunal Supremo lo condena será el fin del Estado, "no tienen ningún sentido" y que sólo están vinculadas a "un interés particular de un señor que no quiere ser condenado".

"Es algo legítimo" para no ser condenado, ha añadido, pero "si ha cometido algún delito y así lo acredita un tribunal tendrá la sentencia que corresponda", ha mantenido el ministro este lunes durante una visita a las obras del nuevo edificio de los juzgados, en Albacete. Según Catalá, España "goza de muy buena salud" y el hecho de que se aplique la ley y que los tribunales funcionen, que se dicten sentencias que acrediten que "nadie está por encima de ella" y que "nadie puede desobedecer las sentencias", es una "buena noticia" para la un Estado democrático y de derecho. Y ha añadido que también es bueno que los ciudadanos sepan que "nadie está por encima de la ley". Recordar que el Supremo acoge el juicio contra el ex consejero de Presidencia catalán Francesc Homs por los delitos de prevaricación y desobediencia en relación a la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, por los que la Fiscalía le pide una pena de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.