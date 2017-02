Catalá insiste en que los plazos que marca la ley para la instrucción penal agilizan la Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido este martes en el Senado en que los plazos que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal --conocida como Lecrim-- para instruir una causa contribuye a la "agilización" de la Justicia y que ésta no se dilate en el tiempo.

En este sentido, el ministro ha asegurado que no se derogará el artículo 324 de la Lecrim, que señala que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses, porque es una "buena práctica" que da "garantías" a los ciudadanos además de "dinamizar", "agilizar" y "acercar" la Justicia. Ha indicado que para derogar este artículo las cortes generales tendrían que aprobar otra ley procesal.

Catalá ha hecho esta matización ante la pregunta presentado por el senador de En Comú Podem Joan Comorera en la que ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy a que derogue los plazos de instrucción introducidos en dicho artículo, debido a que, en su opinión, fomenta la impunidad o que las causas lleguen a enjuiciarse con las investigaciones "sin acabar".

En Comú Podem ha registrado esta pregunta a raíz del sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones de la causa que investigaba la posible comisión de varios delitos en la adjudicación y construcción, en relación al 'Caso Pasarela', que afectaba al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Además, ha señalado que "de los miles de asuntos en los juzgados", es "casualidad" que el primero de los casos archivados porque la Fiscalía no ha reclamado la prórroga del plazo ni se han realizado diligencia sea uno que afecta a "un cargo electo de su partido".

Ante esto, Catalá ha subrayado que "no hay archivo, ni sobreseimiento, ni impunidad", sino que no se ha declarado la causa de especial complejidad y ha recordado así lo expresa el apartado octavo del artículo en cuestión. "Dice que el mero transcurso de los plazos en ningún caso llevará consigo el archivo de las causas", ha apostillado

RECUERDA QUE EL PSOE YA APOSTÓ POR LOS PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN

Así, el ministro le ha preguntado que por qué le "parece mal" que existan plazos en la investigación y ha recordado que el último gobierno del PSOE ya presentó en el Congresos de los Diputados un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se fijaban plazos en las instrucciones.

"¿No tienen derechos los investigados a que la instrucción se acorte en el tiempo y no se dilate años y años y que el prestigio y el honor de las personas no esté sometido permanentemente a esa investigación?", ha enfatizado el ministro de Justicia.

"Igual que los ciudadanos, igual que las administraciones públicas tenemos plazo para resolver procedimientos, por qué no la justicia, y por qué no la justicia penal en particular", ha remachado.

Por su parte, Comorera ha afirmado que a todo el mundo le gustaría que las investigaciones finalizasen "cuanto antes", pero ha señalado que el problema es que las instrucciones no son "completas" porque no hay "medios", ni "armas" para ello.

"En seis meses sólo se pueden instruir los casos de 'robagallinas'", ha aseverando haciendo alusión a las palabras utilizadas en 2014 por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sobre la reforma de la Lecrim.

Por último, el senador de En Comú Podem ha afeado al ministro que "siempre" diga que "va a escuchar" a los operadores jurídicos y grupos parlamentarios y haya desoído a las asociaciones judiciales que pidieron la no entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la calificaron como "ley de punto final".