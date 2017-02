Catalá revela que se están investigando 26 denuncias recibidas por las palabras del exsenador Vidal

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha revelado este miércoles haber recibido un total de 26 denuncias por las palabras del exsenador de ERC Santiago Vidal respecto a la obtención ilegal de datos tributarios de los catalanes y ha asegurado que todas ellas están ya en investigación o han sido remitidas a la autoridad catalana de protección de datos.

Las palabras del exsenador asegurando que la Generalitat habría obtenido ilegalmente los datos tributarios de los ciudadanos catalanes han llegado al Pleno del Congreso de la mano del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha exigido conocer las medidas que ha emprendido el Gobierno después de esta afirmación y ha requerido una respuesta política.

Catalá ha lanzado un mensaje de tranquilidad para "asegurar que los datos personales de los catalanes y de todos los españoles están protegidos" y ha explicado que en España existe un sistema "legal, institucional y procesal" para garantizar la responsabilidad de quien incumpla esas normas.

En concreto, ha revelado que las palabras del juez y exsenador de ERC motivaron un total de 26 denuncias que "están en investigación". "Debemos tener confianza en el funcionamiento de las instituciones y los sistemas de control", ha emplazado después de recordar que ya habido multas "por haber usado indebidamente datos de los ciudadanos de Cataluña". Se trata de las sanciones impuestas a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Òmnium Cultural, multadas con 200.000 euros cada una por una encuesta realizada con motivo de la consulta soberanista del 9N.

El ministro de Justicia ha apuntado que el Gobierno "cree" en las instituciones y cree que la Generalitat de Cataluña cumple con sus obligaciones "mientras no se demuestre lo contrario". Y ha recordado que las palabras de Vidal fueron desmentidas "en todos los ámbitos", pese a lo que ha reconocido su "máxima preocupación" y por ello están siendo investigadas "desde el primer día" por la Agencia Española de Protección de Datos.

"QUE DEJEN DE ESPIARNOS"

Pese a este mensaje, Rivera ha respondido que él no está "tranquilo" con el desmentido de la Generalitat, la misma institución que "niega" otros aspectos como la solidaridad entre españoles o la Constitución. "No me quedo tranquilo", ha insistido pidiendo al Gobierno una respuesta política y que aproveche sus encuentros con miembros de la Generalitat para pedirles explicaciones.

"Si se ven en secreto, que les digan que dejen de espiarnos. Que el Gobierno se moje y defienda nuestros derechos fundamentales", ha exigido después de conocer que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tuvo un encuentro con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado 11 de enero en el Palacio de la Moncloa.