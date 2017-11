Catalá ve "irrelevantes" las opiniones de Puigdemont desde Bruselas mientras tiene "causas pendientes" en España

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado "irrelevantes" las opiniones del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont desde Bruselas, mientras tiene "causas pendientes" en España, en relación al planteamiento formulado sobre la conveniencia de la continuidad de Cataluña dentro de la Unión Europea.

Durante su intervención en Sevilla en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Grupo Abades, DKV y Orange, Catalá ha dicho que no tiene "legitimidad, credibilidad ni autoridad profesional, ética o política" quien ha "huido de manera desvergonzante" de la Justicia y "ha abandonado a sus compañeros de manera poco edificante".

"No es relevante lo que diga Puigdemont y menos si lo dice desde un bistro en Bruselas, paseando mientras tiene causas pendientes que atender en España", ha afirmado el ministro, quien ha destacado "cómo han cambiado las cosas porque cuando era presidente no le importaba nada, iba en el coche oficial, cobraba su sueldo, tenía oficina y presentaba recursos ante tribunales en los que ahora no confía".