Catalá niega haber menospreciado a las fiscales: "Las reglas de la Fiscalía están escritas"

El PSOE le recrimina que intente "salvar" a Pedro Antonio Sánchez y reta al ministro a llamarle, pero "para pedirle la dimisión"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado este miércoles haber menospreciado a las fiscales de la trama Púnica, favorables a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta relación con empresas de la trama, y se ha remitido a la jerarquía de funcionamiento que rige la Fiscalía General del Estado.

En respuesta a la pregunta formulada por la diputada socialista Isabel Rodríguez durante la sesión de Control al Gobierno en el Congreso, el ministro de Justicia ha desmentido que el informe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se oponía a investigar al presidente autonómico, hubiera sido impuesto por el Ejecutivo y ha calificado de "sorprendente" que pongan en duda la actuación del Ministerio Público.

"Cuando hay discrepancias existe un procedimiento por el cual los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, a los cuales se les reconoce conocimiento superior, emiten unos informes con los que el fiscal general del Estado dicta un decreto transparente y por escrito y es sorprendente que a ustedes no les merezca ningún crédito", ha respondido Catalá y les ha instado a no generar inseguridad "donde no la hay".

El ministro de Justicia se ha referido al informe de la Fiscalía Anticorrupción conocido la semana pasada y que se emitió, según fuentes del Ministerio Público, siguiendo los criterios establecidos en sendos informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

La parlamentaria socialista, por su parte, le ha acusado de haber intervenido en la división generada en el Ministerio Público con el fin de "salvar a su compañero de partido" y de actuar con "desprecio" hacia el Ministerio Público.

FISCALES DÓCILES

"Coja el teléfono y llame a Pedro Antonio pero para decirle que dimita", le ha espetado la diputada en alusión al encuentro que protagonizaron el ministro y el popular en el último Congreso del Partido Popular y un día antes de conocer que el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que atribuyó tres delitos a Sánchez.

"Dan ustedes por supuesto que el ministro de Justicia remite a los fiscales lo que tiene que opinar y los fiscales, como son todos ellos muy dóciles, hacen lo que dicen el ministro de Justicia", ha ironizado Catalá en respuesta a la parlamentaria a quien ha pedido respeto a las normas de funcionamiento de las instituciones.