Catalá ve precipitada la petición de Iceta de indultos porque no hay condenas por el 'procés' y la achaca a la campaña

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera "un poco precipitado" que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, hable de posibles indultos para los imputados por el proceso independentista, ya que todavía no ha terminado la instrucción ni ha habido condenas, por lo que ha achacado sus palabras a la campaña para las elecciones del 21 de diciembre.

"Es un poco precipitado porque no se va a indultar cuando no ha habido condena. Muchas veces se critica al Gobierno para que seamos muy restrictivos; me sorprende que ahora que no hay condena alguien ya esté prejuzgando lo que hacer. Me imagino que tiene mucho que ver estar en campaña electoral con algunas declaraciones exorbitantes que están haciendo algunos estos días", ha dicho Catalá en declaraciones a los periodistas antes de participar en la entrega de los Premios Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía.