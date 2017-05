Catalá, sobre el referéndum: "Pensar en las consecuencias de algo que no puede suceder, no lleva a ninguna parte"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este viernes que el Gobierno está intentando mantener líneas abiertas de diálogo con la Generalitat, las instituciones y la sociedad civil catalana pero ha reiterado que en la Constitución española "no existe la posibilidad de que una parte del territorio pueda independizarse del resto".

"Pensar en cuales podrían ser las consecuencias de algo que no puede suceder, yo creo que no lleva a ninguna parte", ha afirmado en declaraciones desde Barcelona.

Por otro lado, ha recordado que "la Constitución se puede reformar siempre que existan las mayorías adecuadas para ello", al tiempo que ha opinado que "quien impone la obligación del 'o consigo lo que yo quiero o adopto un planteamiento unilateral' traiciona el espíritu del diálogo". "El diálogo no puede plantearse como una obligación", ha añadido.

Rafael Catalá ha manifestado asimismo que "nadie está al margen de la ley y por lo tanto nadie debería hacer un planteamiento que no respete la Constitución y las leyes". Ha denunciado así que se está planteando un procedimiento en el Parlament "absolutamente anómalo" y que no está previsto en el Estatuto de Cataluña, "para llevar a cabo una tramitación de una hipotética ley mediante un procedimiento 'express' que no permita la participación de los grupos parlamentarios".