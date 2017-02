Catalá responde a Homs que "lo que es legal o no lo deciden los tribunales"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido este miércoles a la afirmación del diputado del PDeCAT en el Congreso y ex conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, sobre que el Govern decidió mantener la consulta independentista del 9N al considerar que no era ilegal. "Lo que es legal y que no es legal en un Estado de Derecho lo deciden los tribunales", ha enfatizado.

Así lo ha dicho el ministro al ser preguntado por los medios de comunicación en el campus de Getafe de la Universidad Rey Juan Carlos, donde ha participado en la clausura de la II Edición de la Jornada del Comité Académico Empresarial 'Los retos de España en el siglo XXI' del máster universitario en Asesoría Jurídica de Empresas. Catalá ha dicho que esta declaración de Homs en el juicio contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar la consulta del 9N, está dentro de una "estrategia de defensa". Ha añadido que la decisión de la legalidad de las actuaciones no corresponde ni a "los consejeros o los miembros de los gobiernos". "NO HAY JUICIOS POLÍTICOS" Asimismo, el ministro de Justicia ha reiterado que en España "no hay juicios políticos" porque "nadie responde ante los tribunales por delitos de opinión, ni por ejercer la democracia, ni permitir que las urnas se pongan para los ciudadanos". "Se responde ante los tribunales cuando se ha infringido la ley o cuando se ha incumplido una obligación como es acatar una sentencia del Tribunal Constitucional", ha continuado en referencia al motivo de la celebración del juicio contra los tres exdirigentes catalanes que comenzó este lunes. Por último, Catalá ha manifestado que la vista oral se está llevando a cabo con un "tribunal independiente y profesional que está analizando si se ha cometido alguna ilegalidad en términos de cumplimiento de derecho".