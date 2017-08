Cataluña debe al Estado 50.627 millones, que los independentistas quieren dejar de pagar

La deuda que Cataluña mantiene con el Estado asciende a 50.627 millones de euros a través de los distintos fondos de financiación puestos en marcha en 2012 por el Gobierno y a los que se ha acogido la Generalitat, cantidad que dejaría de pagar salvo negociación, según los promotores de la ley de desconexión anunciada este lunes.

La ley de transitoriedad no incluye una disposición específica sobre qué pasará con la parte de la deuda del Estado que corresponde a Cataluña y sus relatores aclararon este lunes que será un asunto fundamental en la negociación con el Gobierno si el 'sí' gana en el referéndum del uno de octubre. Y advirtieron: "Si no hay negociación, no hay asunción de la deuda".