Catalunya en Comú, con 8 escaños, pierde 3 y logra su peor resultado desde el fiasco de ICV en 1999

La coalición ICV-EUiA, que se alió con Podemos en 2015 y ahora con los 'comunes' de Ada Colau, no había bajado de 9 escaños desde el año 2000

(1) Catalunya En Comú-Podem, coalición formada por los 'comunes', Podemos, Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y Equo.(2) Catalunya Sí Que es Pot, coalición formada por Podemos, ICV, EUiA y Equo.(3) ICV y EUiA se presentan en coalición por primera vez.(4) IC-V se presenta por primera vez como partido, no como coalición de partidos, tras la fractura que sufrió en 1997 con la salida del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) y el PSUC Viu. Estas dos formaciones crearon en 1998 EUiA, que se presentó en solitario en las autonómicas de 1999 y no consiguió escaño.(5) La coalición Iniciativa per Catalunya, heredera del PSUC, concurre por primera vez bajo esta denominación.(6) Partido Socialista Unificado de Catalunya, legalizado en 1977, que después se transformará en la coalición Iniciativa per Catalunya.