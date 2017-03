Ceniceros: "Me hubiera gustado que Pedro Sanz hubiera mostrado una neutralidad exquisita"

El diputado regional del PP y presidente de la Comunidad de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha asegurado que, en las últimas fechas de Pedro Sanz como presidente del PP de La Rioja, "me hubiera gustado que hubiera mostrado una neutralidad exquisita" como están haciendo otros presidentes en procesos similares aún así "respeto sus opiniones" y su "apoyo al relevo generacional".

José Ignacio Ceniceros ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación esta tarde de su candidatura a la presidencia del PP de La Rioja y a la que concurre también la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.

Arropado por todo el equipo de su Gobierno regional, directores generales y con la presencia de la presidenta del Parlamento Ana Lourdes González, Ceniceros ha apuntado que, cuando se iniciaron las conversaciones para elegir al próximo presidente regional, "yo no era el candidato de Pedro Sanz" sino que "fui el candidato del consenso" y "di ese paso comprometiéndome a esta legislatura que es para la que yo tengo el mandato".

Eso es lo que se eligió aquel momento "y a ello me comprometí". Hoy, y ante el próximo Congreso Regional en el que se elegirá al nuevo presidente del PP regional- "más que dolido" Ceniceros ha asegurado que "respeta esa posición aunque no la comparta" porque "es normal que unos tengan unas preferencias y unos apoyos" pero "durante este último mes yo jamás he descolgado el teléfono para llamar a alguien o recriminar algo a alguien, nadie podrá decir eso nunca".

En estos últimos días "me hubiera gustado que Sanz, como presidente del partido, hubiera mostrado una neutralidad exquisita como lo está haciendo otro presidente (refiriéndose a Herrera en Castilla y León) pero respeto su opinión", ha reiterado.

Además, ha señalado "tal como dije el 15 de septiembre de 2016 en una junta directiva regional del PP" y repitiéndolo hoy "ninguno de nosotros es más importante que todos nosotros juntos".

Palabras que "se silenciaron desde el partido" pero "en donde yo ya apelaba a la unidad" y "creánme cuando digo que yo he apelado a esa unidad desde el primer momento, porque la he ofrecido y la he buscado".