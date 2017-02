Ceniceros asegura que no se le "va a pasar el plazo" de presentar candidatura a dirigir el PP riojano

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha asegurado está mañana que "no se me va a pasar el plazo" de presentación de su candidatura para dirigir el PP de La Rioja, cuyo Congreso se celebrará el 1 de abril, bajo la modalidad de asambleario, según lo acordó anoche la Junta Directiva de los 'populares' riojanos.

Ceniceros se ha referido a este asunto, preguntado por los periodistas por el 16 Congreso Autonómico del PP, en la comparecencia de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, que se ha desarrollado en las instalaciones del Centro de Investigación Biomédica (CIBIR), con motivo del décimo aniversario de la inauguración del Hospital San Pedro.

En su intervención, el presidente riojano ha indicado que "trabajando juntos, hemos conseguido muchos éxitos", de ahí que se le haya preguntado si esa afirmación podía trasladarse al Partido Popular. En un primer momento, ha eludido "por respeto" al aniversario que hoy se celebraba a referirse a este asunto, indicando que no hablaba del partido "cuando estoy en un acto de Gobierno". A continuación, ha apuntado que "ya tendremos ocasión de hablar de ellos, a lo largo de estos días".

Posteriormente, y cuestionado sobre el plazo de presentación de candidaturas, ha indicado que "casi me pillan en fuera de juego, pero creo que es el 13 de marzo", para a continuación apostillar que nadie se preocupara porque "no se me va a pasar el plazo".

Hasta el momento, únicamente el propio Ceniceros y la actual alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, han expresado su deseo de optar a la presidencia del PP de La Rioja, en manos de Pedro Sanz, quien todavía no ha decidido si también presentará candidatura.

'LA RIOJA, ¡ADELANTE!',

El Congreso se desarrollará el 1 de abril, bajo el lema 'La Rioja, ¡adelante!', y tendrá lugar en el Palacio de Congresos de La Rioja, Riojaforum. En él podrán participar todas las personas que hayan adquirido la condición plena de afiliado y comuniquen su asistencia antes del 15 de marzo.

En la cita se debatirán dos ponencias: de Reglamento de Organización --los ponentes serán Ana Lourdes González, María Teresa Antoñanzas, María Martín y Juan Antonio Elguea-- y Política --los ponentes serán Concepción Arruga, Conrado Escobar, Alfonso Domínguez y Pedro Manuel Sáenz Rojo--. Además, se expondrá una Comunicación de Jóvenes, a cargo de Rubén Gutiérrez.

Los afiliados inscritos como participantes en el Congreso tendrán las ponencias a su disposición en la página web y en la sede regional del partido a partir del 17 de marzo y podrán presentar enmiendas hasta el día 24.

La Comisión Organizadora del Congreso la presidirá Alberto Bretón Rodríguez. El resto de miembros de la comisión organizadora serán Ángel Sáinz Yangüela, Cristina Maiso Fernández, Alberto Guillén Calvo, Marta Martínez García, Luis Enrique Martínez Martínez, Diego Bengoa de la Cruz, Raquel Sáenz Blanco y Nerea Hierro Malo.