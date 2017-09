El jefe del Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN aboga por la integración europea en Defensa y Seguridad

El general Rubén Carlos García Servet proclama: "O estoy dispuesto a morir por mi vecino o no hay Defensa"

En esta conferencia, García Servert ha asegurado que aunque pueda ser "un poco tajante", al hablar de estos ámbitos no es "como las cuotas de leche", ya que, ha proclamado, "o estoy dispuesto a morir por mi vecino o no hay defensa". Es decir, que desde su punto de vista la "Defensa real" no sólo se basa en la cooperación, sino en que "si mañana uno los socios es atacado, si vamos o no a morir a su lado".