El alcalde de Cervera (Lleida) no repetirá y dice que el PDeCAT le prometió ser diputado

"Me ha tocado aceptar esta realidad: la Alcaldía es mi techo político", afirma

El alcalde de Cervera (Lleida), Ramon Royes (PDeCAT), ha anunciado este martes que no volverá a presentarse a la Alcaldía en las elecciones 2019 en una rueda de prensa en la que ha leído un comunicado en el que cuenta que no es feliz en política, que la ciudad es muy difícil de gobernar en minoría y que su partido le había hecho promesas que no se cumplieron.

"Una y otra vez he visto como las promesas no se cumplían y me ha tocado aceptar esta realidad: la Alcaldía es mi techo político", ha leído Royes en rueda de prensa, según un comunicado del Ayuntamiento.

"He sufrido escarnio en actos públicos, he estado difamado e injuriado, he recibido abucheos, insultos, amenazas, incluso de muerte, he tenido que estar protegido dos veces con órdenes judiciales de alejamiento por amenazas recibidas, me han rayado el coche y me han hecho pintadas. En Cervera hay gente que ha dejado de saludarme y que me mira con indisimulado desprecio", ha recalcado.