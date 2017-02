Cifuentes no ve la mano de Aguirre tras la petición de frenar a quien lleve más de 6 meses liderando una gestora

La presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, no ve la mano de la expresidenta de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, detrás de la enmienda que apuesta por que quien lleve más de 6 meses liderando una Gestora no pueda presentarse a liderar el partido.

Así lo ha dicho en el Congreso Nacional del PP preguntada por la enmienda presentada por el PP de Puente de Vallecas, que fue rechazada ayer en la Ponencia Política y de Estatutos.

"No veo maniobras. Todo lo que decide el partido si es por mayoría me parece bien", ha asegurado la popular, quien preguntada por si ve detrás la mano de Esperanza Aguirre ha respondido con un: "No por Dios. Lo de las manos nunca lo he creído".

Esta enmienda afectaba de lleno a la presidenta madrileña, que lleva al frente de la Gestora del PP de Madrid desde febrero del año pasado tras la dimisión de Esperanza Aguirre.