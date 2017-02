Cifuentes y Cs llegan a un acuerdo sobre los presupuestos de 2017, que ascienden a 18.538 y crecen un 3,5%

Se prevé un crecimiento del 2,6 % del PIB regional y la creación de 90.000 puestos de trabajo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, han anunciado este lunes que han llegado a un acuerdo sobre el anteproyecto de ley de presupuestos para el año que viene, que ascenderá a 18.538 millones de euros, un 3,5 por ciento más que en 2016.

Así lo han afirmado en rueda de prensa en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, tras la décima reunión que han mantenido los equipos de trabajo de ambas formaciones con el fin de llevar a la Asamblea un documento consensuado.

En la cuarta reunión, el pasado 7 de febrero, quedaron cerradas todas las grandes "grandes partidas" a falta de "algunos flecos en el capítulo 6 de inversiones", que se han acordado en la cita de este lunes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha relatado que los presupuestos se han elaborado teniendo en cuenta un crecimiento del 2,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid, que estiman que supondrá la creación de 90.000 empleos.

La popular ha señalado que el presupuesto de gastos aumentará un 3,5 por ciento (626,3 millones de euros) hasta los 18.538 millones, con una "apuesta muy importante por la mejora de los servicios públicos y la cohesión social", de manera que el 87 por ciento del presupuesto se destina a gasto social.

Así, ha destacado la inversión en el ámbito sanitario, educativo, servicios sociales, empleo, transporte, vivienda, justicia, innovación, turismo y cultura. Además, aumenta un 8,7 por ciento el gasto de los capítulos 6 y 7 relativos a las inversiones, lo que se plasma en 724 millones de euros más.

Cifuentes ha resaltado que las cuentas públicas para 2017 además de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, no contemplan ninguna subida en los impuestos cedidos, tal y como estaba recogido en el programa electoral y en el acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos.

"Este acuerdo al que hemos llegado es muy positivo porque supone un paso más en política de llegar a acuerdos que estamos impulsando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha señalado Cifuentes, quien ha tildado de "muy constructiva" la relación con Ciudadanos.

A su juicio, la relación política está resultado "muy beneficiosa" para poder llevar adelante políticas concretas que supongan más crecimiento y creación de empleo.

LOS PRESUPUESTOS "MÁS PROGRESISTAS" QUE HA PODIDO ARRANCAR AL PP

Según ha informado el portavoz de Ciudadanos, respetando el objetivo de déficit y la regla de gasto han conseguido unas previsiones de ingresos "ambiciosas y realistas". A juicio de Aguado, el acuerdo permite mejorar el presupuesto de 2016 en el fondo y en la forma. En primer lugar, porque van a ser los presupuestos "más desglosados y transparentes de la historia de la Comunidad de Madrid" y en segundo, porque sin subir impuestos suben en 626,3 millones.

Aguado ha dicho que son los presupuestos "más progresistas que han podido arrancar al partido conservador" y ha sostenido que los de Ciudadanos son los 17 diputados más rentables" para los madrileños porque han podido llegar a acuerdos.

Preguntada al respecto, Cifuentes ha dicho que no ve a los parlamentarios en términos de rentabilidad sino de obligación y ha reivindicado el "centro como el espacio político del PP de Madrid".

Aguado ha hecho una "valoración positiva" de las cuentas públicas para 2017, pero ha indicado que se quedan con un "sabor agridulce" porque los presupuestos "no reflejan el ideal" de la Comunidad para Ciudadanos". Y es que quieren que la región sea "más equitativa", que no haya tanta desigualdad entre la zona norte y la sur y que se apueste por los jóvenes y haya un compromiso cierto con la innovación.

INVITACIÓN A PSOE Y PODEMOS

En su intervención, Cifuentes ha destacado que le gustaría que el resto de grupos parlamentarios se sumaran a este proyecto. "Invito al Grupo Socialista y al de Podemos a que verdaderamente sean capaces de hacer aportaciones constructivas que supongan mejorar el presupuesto", ha indicado la popular, que ha remarcado que están convencidos de que es el que Madrid necesita para seguir creciendo y creando empelo.

Preguntado por si presentarán enmiendas al proyecto de presupuestos una vez llegue a la Asamblea de Madrid, Aguado ha afirmado que es "positivo escuchar al resto de formaciones" y así lo harán. Se sentarán a hablar con los grupos, ha dicho, para añadir que si el PSOE presenta una enmienda lo pensarán y si se puede pagar y beneficia a los madrileños la valorarán e intentarán incorporarla.

No obstante, de momento no se plantean entrar en el Gobierno autonómico. "Queremos liderar un gobierno", ha señalado para precisar que esperarán al siguiente ciclo electoral.

Sobre la tramitación parlamentaria, Cifuentes ha afirmado que cuando no se está en el Gobierno es "más fácil pedir más de todo", pero Ciudadanos, en un ejercicio "de responsabilidad de que en el presupuesto no cabe todo", no ha actuado de esa manera.