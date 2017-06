La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este viernes que el Gobierno de España pondrá en marcha los mecanismos que le dan el Estado Derecho y la Constitución para evitar el "desafío" independentista en Cataluña.

"El Gobierno, lógicamente, va a poner en marcha los mecanismos que el Estado de Derecho y la Constitución le dan para evitar lo que es un paso más en ese desafío y en ese proceso independentista, que no conduce a ninguna parte más allá de perjudicar de manera notable a los catalanes", ha afirmado Cifuentes en declaraciones a los medios tras una visita a Canencia.

La también presidenta del PP de Madrid ha insistido en que el Estado de Derecho "tiene mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de la legalidad". Y es que ha sostenido que "no se puede permitir que, de manera unilateral, un número pequeño de partidos que ni siquiera representan en su totalidad al pueblo catalán quieran decidir sobre algo que afecta a todos los españoles en su conjunto y a la soberanía nacional".

"La soberanía nacional y por tanto, el destino de lo que tiene que ser España, corresponde a todos los españoles, no solamente a una parte", ha remarcado Cifuentes, quien ha defendido que estos partidos "no están legitimados" y "no tienen capacidad legal para poder realizar un referéndum sobre la independencia de una parte de España".