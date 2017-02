Cifuentes reta a Íñigo Henríquez de Luna: "Además de criticar hay que ser valiente y dar un paso adelante"

Cree que hay que actualizar el censo de militantes al no creer que haya más de 90.000

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este martes que le parecería "fenomenal" que el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, se presentará como candidato para presidir el PP de Madrid, afirmando que "cuando se hace una crítica y alguien tiene alternativas, además de criticar hay que ser valiente y dar un paso adelante".

Así lo ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que se le ha preguntado sobre su anuncio de presentarse a candidata para dirigir el PP de Madrid, una decisión a la que ha llegado tras "mucho esfuerzo y mucho trabajo".

"Al final cuando se llega a la meta es que se ha hecho bien el trabajo", ha subrayado la dirigente popular, quien ha adelantado que gastarán durante la campaña lo "imprescindible" y que el dinero saldrá a "escote" de ella y de su equipo.

A preguntas sobre si le sorprende que De Luna no se haya presentado como candidato a pesar de sus críticas, Cifuentes ha destacado que aún tiene plazo y que supone que lo estará pensando.

"Me parecería fenomenal. Yo creo que cuando se hace una crítica y alguien tiene alternativas, además de criticar es valiente dar un paso adelante e ir a una confrontación noble", ha reseñado la presidenta regional, reseñando seguidamente que será un "congreso histórico" ya que "por primera vez no deciden las élites". "Es una cosa muy positiva", ha aseverado.

"NO TEME A NADA"

En esta misma línea, ha asegurado que cree que si se presentan más propuestas "será bueno" y si no, "no pasa nada", agregando que "no teme a nada". Tras ello, ha indicado que es "difícil encontrar a alguien que quiera asumir una dirección en el momento actual".

"Yo no voy a entrar en cuestiones de descalificaciones. Lo único que quiero es confrontar proyectos y explicar qué es lo que quiero hacer. Me parece bien que otros compañeros quieran presentarse", ha dicho.

Además, ha adelantado que si gana su candidatura lo primero que hará será actualizar el censo de afiliados, que actualmente se sitúa en 94.200. "En el último Congreso se mandaron cartas a todos los afiliados y muchas se devolvieron. No está actualizado", ha indicado la jefa del Ejecutivo autonómico.

A preguntas sobre si se puede construir un futuro en el partido en el que está Aguirre por motivo de los años en los que presidió el partido y saltaron diversos casos de corrupción, Cifuentes ha replicado que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid es "una persona que ha hecho grandes cosas a lo largo de los años como presidenta", etapa en la que Cifuentes ostento diversos cargos de responsabilidad.

"Sus aciertos fueron muchos más que sus errores, que los tenemos todos. Más allá de los aciertos y los errores, mi cometido es hacer mejor las cosas que ellas y que los anteriores presidentes", ha indicado Cifuentes, quien ha afirmado que está orgullosa de llevar 30 años militando en el Partido Popular.

Sobre si es la candidata de Mariano Rajoy, la presidenta regional ha preferido no pronunciar ni un sí ni un no. "No lo sé. No creo que Rajoy tenga un candidato oficial. No lo creo. Rajoy quiere que los afiliados elijan de verdad a la persona que presente el mejor proyecto", ha concluido Cifuentes, quien ha dicho que espera que el acuerdo para los presupuestos salga adelante el próximo lunes y que sean aprobado el martes durante el Consejo de Gobierno.