Cifuentes condena la profanación de las tumbas de Lola y Antonio Flores del cementerio de la Almudena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha condenado este martes la la profanación de las tumbas de Lola y Antonio Flores del cementerio de la Almudena, actos "vandálicos" que ve como "una falta de respeto e intolerancia" y ante los que ha exigido "un rechazo unánime" por parte de la sociedad.

"Es algo verdaderamente rechazable y que demuestra una falta de respeto e intolerante, aparte de ser un delito. Creo que hay una ola general de vandalismo descontrolado y que hay que controlar porque significa que no se puede dar un paso atrás en el respeto y esto me parece algo verdaderamente negativo", ha destacado.

"En Madrid, tenemos muchas superficies de cementerios y es competencia del Ayuntamiento. Por fortuna, es un hecho aislado y hay que condenarlo y manifestar nuestra repulsa. Si hay que incrementar o no medidas hay que preguntarlo a la alcaldesa. No me gusta una sociedad vigilada, creo más e el respeto y el civismo. Lo importante es que hay un rechazo unánime de toda la sociedad", ha remarcado.