Cifuentes rechaza hablar de 'campaña electoral' en el PP de Madrid pero pide que participe el mayor número de afiliados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que no le gusta hablar de 'campaña electoral' cuando se refiere al proceso de elección del presidente del PP de Madrid, porque ella se está limitando a acudir a las diferentes sedes a hablar con los afiliados, pero ha pedido que en la votación participe "el mayor número de gente posible".

"No quiero ni hablar de campaña electoral porque no lo veo como una campaña electoral. Lo veo como una etapa en la cual, al menos yo, estoy yendo por las sedes, pueblos y distritos hablando con afiliados para trasmitirles por qué me gustaría presidir el PP de Madrid", ha afirmado Cifuentes preguntada por la carrera a la presidencia del PP de Madrid, en la que compite con Luis Asúa y que este domingo tiene un momento clave con la primera votación.

Lo que ha pedido es que participe "el mayor número de gente posible". "Hay 11.0000 inscritos y a mí me gustaría que en la votación del día 12 participara el mayor número posible porque creo que eso es bueno ", ha indicado para remarcar que es la primera vez que el PP de Madrid vive un proceso de estas características.

La popular también ha señalado que a lo largo de estos días de 'campaña' no va a lanzar "ni una sola palabra en negativo", sino que siempre hablará en positivo. "Tenemos que sumar al proyecto y hacerlo de una manera positiva", ha concluido.