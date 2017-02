Cifuentes dice que el PP "abandera" la lucha contra la corrupción y afirma que ha recibido una herencia "muy buena"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a liderar el PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado este martes que su formación "abandera" la lucha contra la corrupción y ha asegurado que ha recibido una herencia "muy buena" por parte de "su partido" y aspira a mejorarla.

Así lo ha dicho Cifuentes durante un encuentro con algunos de los ciudadanos que le han trasladado preguntas a través del portal Osoigo.com en el que encabeza la lista como la política que más preguntas ha contestado a los ciudadanos.

Preguntada por la diferencias que hay entre el PP y Ciudadanos, la presidenta del Ejecutivo autonómico ha asegurado que "hay muchas diferencias" para explicar que "el PP tiene un proyecto definido" mientras que "Ciudadanos hace el chocolomo" ya que "están en la indefinición".

Cifuentes también ha destacado la importancia que tienen los afiliados de un partido político. "Los afiliados tienen que marcar el día a día", ha dicho la presidenta, al tiempo que ha abogado por "abrir cada día más los partidos políticos".

"Lo mejor que tiene el PP es la afiliación y es una pieza fundamental en nuestro partido por eso quiero un partido que cuente con todos los afiliados", ha añadido.

Durante la sesión de preguntas, Cifuentes también ha apostado porque los partidos políticos engloben a los ciudadanos "independientemente de las franjas de edad". "En los partidos políticos tiene que estar todo el mundo por lo que creo que Podemos comete un grave error al dar la espalda a los ciudadanos de más de 45 años", ha apostillado la aspirante a presidir el PP madrileño.

Por su parte, la popular ha apostado por una política en la que "los políticos no se miren su propio ombligo y no haya etiquetas". "A mí nunca me han gustado las etiquetas", ha remarcado Cifuentes al tiempo que ha abogado por una política de "consensos y acuerdos" ya que a su juicio "es positivo que en los partidos haya diferencias en algunas cuestiones" pero "en los temas esenciales hay que estar de acuerdo".

Durante el acto, la presidenta también ha asegurado que el Gobierno regional "está trabajando para reducir las listas de espera de los hospitales" insistiendo en que "las políticas sociales en España las hace el PP, no la izquierda".

Por último y preguntada sobre la posibilidad de compaginar dos cargos en caso de que sea elegida la candidata para presidir el PP madrileño, Cifuentes ha declarado que es "perfectísimamente compatible y muy positivo".

"Si salgo como presidenta del PP madrileño yo podría devolver a mi partido muchas cosas que he recibido de ellos", ha zanjado Cifuentes.