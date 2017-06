La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado este viernes que Podemos ha salido "muy dañado" del debate de la moción de censura que se celebró ayer en la Asamblea de Madrid, y ha opinado que reforzó "todavía más" al gobierno del PP que ella preside.

A juicio de la presidenta madrileña, la de ayer fue, "sobre todo, una oportunidad perdida". "Fue la crónica de un debate fallido anunciado porque Podemos plantea una moción de censura sabiendo que no tenía los votos suficientes para sacarla, sabiendo que no tenía un programa alternativo, como se demostró, y que no tiene ni tenía candidatura, ni liderazgo factible como se demostró", ha considerado.