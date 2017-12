Cifuentes cree que Rajoy le preguntará por el aspirante a la Alcaldía de Madrid y ve a Casado como "un buen candidato"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado este martes que cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le preguntará por su opinión antes de tomar la decisión de quién será el candidato del PP a la Alcaldía de la capital de cara a las elecciones de 2019 y ve al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, como "un buen candidato".

La también presidenta del PP en la Comunidad ha manifestado que a su parecer todavía no es el momento de hablar de nombres, ni de enzarzarse en la cuestión "como hacen otros partidos", porque cree que es el momento de "trabajar en el día a día" y "recuperar la calle". Según Cifuentes, el nombre del candidato de los populares no se sabrá hasta finales de 2018 o principios de 2019.

Respecto a cuál tiene que ser el perfil del candidato, Cifuentes ha manifestado que cree que ser una "persona conocida" y "potente", puesto que no se puede "empezar de cero en Madrid".

En cuanto a uno de los nombres que suena con fuerza, el de Pablo Casado, la presidenta autonómica ha dicho que no quiere hablar mucho de él, porque no quiere perjudicarle. "En estos momentos sacar el nombre de alguien, me da la impresión a mí, que es quemarlo. Yo creo que Pablo sería un buen candidato pero también creo ahora mismo en el PP hay algunos candidatos y candidatas que también podrían ser buenos", ha apostillado.