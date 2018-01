Cifuentes ha hablado con Rajoy sobre la candidatura a la alcaldía de Madrid pero insiste en que "todavía no toca"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Cristina Cifuentes, ha reconocido que sí ha hablado con el presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy, sobre el momento en el que se decidirá el candidato a la Alcaldía de Madrid pero insiste en que "todavía no toca" hablar de personalismos.

"Sí, he tenido oportunidad de hablar con el presidente de que habrá un momento en el cual habrá que decidir cuál va ser el candidato o la candidata. Indudablemente no se ha planteado la candidatura de ninguna persona, absolutamente de ninguna, porque todavía no toca", ha indicado Cifuentes a preguntas de los medios de comunicación en la Real Casa de Correos.