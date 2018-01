Cifuentes adelanta que Madrid sabrá este jueves si acoge un organismo europeo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha adelantado que la Comunidad de Madrid sabrá este jueves si acoge un organismo europeo, que se disputa entre otros países como Alemania.

Durante su discurso en el Desayuno Informativo de Europa Press, Cifuentes ha resaltado que la región es "atractiva para la inversión" como también lo es para "la localización de instituciones y organismos internacionales". Sobre este punto, la dirigente madrileña ha anunciado que en los próximos días la región podría recibir "una excelente noticia", que por prudencia no puede ampliar.

Ya en el turno de preguntas, al ser preguntada por la cuestión, Cifuentes ha señalado que no debe avanzar nada más pero "están pendientes de que se confirme que algún organismo europeo pueda venir a Madrid".

"Como no está confirmado me parecería prematuro pero tengo confianza en el proyecto y creo que el día 18 conoceremos la noticia", ha dicho, para a continuación señalar que esto beneficiaría no solo a la región sino al conjunto de España.