Cifuentes no tiene ninguna "clase de miedo" a que alguien de su equipo le falle y niega ser un "verso suelto" en el PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado este miércoles que no tiene "ninguna clase de miedo" a que alguien de su equipo le pueda fallar y, además, ha negado ser un "verso suelto" en el PP, destacando que no reniega de sus años anteriores en el partido pero defendiendo que tiene la "obligación de evolucionar".

Cifuentes ha sido preguntada en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre si tiene miedo a que le salga un 'Francisco Granados' en su nuevo equipo, exscretario general del PP de Madrid que ahora está en prisión implicado por la trama Púnica.

"En la vida no se puede estar con miedos, estamos haciendo cosas positivas, no tengo ninguna clase de miedo", ha insistido Cifuentes, quien ha indicado que su planteamiento pasa por "extremar los controles para que nadie pueda hacer lo que no debe" y actuar si hay "indicios" de algún tipo de comportamiento.

En este punto, ha indicado que no sólo hay que hablar de "legalidad" sino también tiene que operar la "ética y la estética" porque "hay cosas que siendo legales no quedan bien". Además, ha reconocido que "por mucho" que se extremen los controles, los "equipos son muy amplios y si alguien quiere hacer algo que no es lo correcto, tiene posibilidades de hacerlo".

También ha defendido que no es un "verso suelto" en el PP, y ha recordado que ha estado trabajando muchos años con Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. "Lo reivindico, he estado participando en esta política estos años, he sido miembro de la dirección del partido, no reniego de todo eso, pero todos tenemos la obligación de evolucionar para mejorar", ha indicado.

En su opinión, la gente tiene que "superarse" y "avanzar". También ha negado que haya "dos almas" en el PP y ha añadido que ha quedado "claro" en el Congreso que ha celebrado el PP este fin de semana en la Caja Mágica. "Defiendo la labor de mis predecesores pero tengo la obligación de mejorarlo", ha añadido.

Sobre la situación en Cataluña, ha señalado que es un "problema de muy difícil solución", que requiere de "mucho tiempo" y cree que hay que "recuperar el diálogo no solo con las instituciones políticas de Cataluña, sino con la sociedad catalana" porque la realidad es que en los "últimos años hay una parte, que no es la mayoría, que ha dejado de sentirse española".

En su opinión, ante el "crecimiento y el auge del nacionalismo", hay que conseguir "darle la vuelta a esa tendencia y discurso" y "sólo se puede hacer con diálogo". Además, ha añadido que el estado de derecho tiene instrumentos suficientes para que se cumpla la ley en toda España, y también en Cataluña".