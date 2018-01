Cifuentes sobre el candidato del PP a la Alcaldía, que saldrá de una "reflexión compartida": "Me gustan casi todos"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado este lunes que la elección del candidato a la Alcaldía de Madrid saldrá de una "reflexión compartida" con el PP nacional y aunque en un principio ha dicho que le "gustan todos" sus compañeros de partido, luego lo ha matizado con un "casi todos".

Durante los Desayunos Informativos de Europa Press, la dirigente madrileña ha sido preguntada sobre este asunto que, como ha dicho en diversas ocasiones, no está sobre la mesa en estos momentos, y lo ha hecho delante de algunos nombres que ya han salido como posibles: el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, o el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.

Sobre qué opinaba de ambos, ella ha contestado con un "a mí me gustan todos los compañeros y compañeras de mi partido". "Bueno, todos no, los que están saliendo como candidatos y otros que no han salido", ha añadido a continuación. Ha terminado esta cuestión señalando que le "gustan casi todos" y que "unos más y otros menos".