Cifuentes acusa a la oposición de "querer utilizar la corrupción para desgastar al Gobierno de la Comunidad de Madrid"

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha acusado a la oposición durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid de "querer utilizar la corrupción para intentar desgastar al Gobierno de la Comunidad de Madrid".

En el turno de preguntas del portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, Cifuentes ha manifestado que "aquí no hay ningún interés en conocer la verdad, aquí lo que se ha hecho es un relato de ficción, que no tiene que ver con la realidad, donde se quiere llegar a una conclusión, que es decir: la presidenta de la Comunidad de Madrid está mezclada en un asunto de corrupción".

"Cuando afectan a uno los informes policiales no tienen validez, cuando afectan a otros no es que tengan validez es que van a misa", ha constatado Cifuentes, para señalar que "no se tiene en cuenta que un informe policial es una diligencia averiguatoria, que no es palabra de Dios".