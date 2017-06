Cree que Garrido ha dejado "en evidencia" que Podemos quería que fuera "el primer acto" de la moción del Congreso

"No entiendo qué han venido a censurar, si a mi gobierno o a gobiernos anteriores, porque las críticas han sido sobre todo a gobiernos anteriores y, sobre todo, he visto una candidata que no tiene programa, proyecto, ni experiencia", ha afirmado Cifuentes en los pasillos de la Asamblea, donde ha insistido en que le ha "defraudado mucho" la candidata Lorena Ruiz-Huerta, y le ha "sorprendido bastante ese intento de Podemos y PSOE de amordazar al Gobierno".