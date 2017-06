Cifuentes decidirá a lo largo del debate si intervendrá en la moción de censura que tilda de "show" de Podemos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este miércoles que decidirá a lo largo del debate de la moción de censura que Podemos ha presentado contra ella si intervendrá en la sesión que se celebrará este jueves en la Asamblea de Madrid y que ve como un "show" de Podemos.

En cuanto al Gobierno, ha afirmado que "el Gobierno tiene posibilidad de intervenir en cualquier momento del debate" y es algo que decidirá a lo largo del debate. "A priori no hay por qué anunciar si se va a intervenir o no y decidiremos según vaya el debate si va a intervenir o no", ha precisado.