Cifuentes dice que no tenía manera de conocer la decisión sobre las actas del Canal: Fue una negligencia administrativa

Está dispuesta a dar explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre la cuestión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este lunes que ella no tenía "manera humana" de conocer la decisión del juez sobre la entrega de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el 'caso Lezo', a la oposición ya que el documento se traspapeló y ha defendido que fue "una negligencia administrativa, no política".

Durante su discurso en el Desayuno Informativo de Europa Press, Cifuentes ha recordado que a lo largo del fin de semana el consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, ha dado "reiteradas explicaciones" pero que ella no tiene "problema en explicarlo de nuevo".

Más allá de eso, ha indicado que ya se han mandado a la Asamblea de Madrid "más de 700 documentos" relacionados con esto, pero faltaban "unos 60 que no se mandaron porque la Abogacía General consideraba que no se debían de mandar".

Por ello, el entonces viceconsejero de Presidencia, Enrique Ruiz, hizo una consulta al juez para ver si dichos documentos estaban dentro del secreto de sumario. Esto se hizo con fecha del 1 de agosto y no les constaba respuesta porque se recibió una providencia que llegó por fax a una Subdirección General de la Abogacía de la Comunidad, en la que el responsable se encontraba de vacaciones.

A la vuelta, ha expuesto Cifuentes, éste comete "no solo un error sino una negligencia administrativa grave" ya que se le traspapela el documento, por lo que el Gobierno regional "no tiene conocimiento" hasta este viernes. Por ello, "ya ha sido cesado".

"Nadie puede pensar que no tenemos voluntad de colaboración cuando en todo momento se ha actuado con total transparencia. Había un informe de la Abogacía que nos decía que sin autorización judicial no debíamos mandarlo y la cuando teníamos no hemos tenido constancia", ha defendido al dirigente madrileña.