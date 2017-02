Cifuentes defiende que el Congreso del PP no va a ser "inmovilista" y que van a "renovar mensajes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido este miércoles que el próximo Congreso Nacional del PP no va a ser "inmovilista", que será un cónclave donde se renovarán los "mensajes" y que abrirá una etapa para que se celebren congresos regionales.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la presidenta madrileña ha sido preguntada por el congreso de este fin de semana y ha señalado que no quieren que haya "mucha novedad" porque el "funcionamiento del partido de apoyo al gobierno es satisfactorio en términos generales".

En cuanto al nombramiento del secretario general y de toda la dirección, ha reiterado que es algo que corresponde al presidente del partido, Mariano Rajoy, como es "lógico porque es su equipo más cercano", pero ha recordado que "siempre" ha defendido la labor de María Dolores de Cospedal.

"Ha sido muy buena en un momento para el PP especialmente complicado y está haciendo un trabajo en las organizaciones territoriales que valoramos de manera muy positiva", ha añadido la también presidenta de la gestora del PP de Madrid.

Por otro lado, ha recordado que van a aprobar una ponencia de Estatutos que va a permitir un sistema de elección de presidentes donde los militantes "pueden opinar", con dos vueltas. Ha asegurado que es un sistema "bueno" que mejora el sistema de compromisarios y que es "perfectamente democrático".

En otro orden de cosas, la presidenta de la Comunidad ha afeado al PSOE y Podemos que se opongan en la Asamblea de Madrid a aprobar el voto telemático en una lectura única, porque en el Ayuntamiento de Madrid, con Ahora de Madrid al frente y el apoyo de los socialistas, lo tienen instaurado.

"Es contradictorio que Podemos y PSOE se opusiera a la tramitación por urgencia cuando en el Ayuntamiento lo acaban de hacer. Es lo que tiene la izquierda, cuando gobierna hace una cosa y al resto le pide ora cosa diferente", se ha quejado.

No obstante, "tardará más o menos" pero Cifuentes ha asegurado que la Asamblea de Madrid contará con este voto porque no puede ser que "en pleno siglo XXI" un diputado no pueda ejercer su derecho a voto porque esté enfermo o tenga otra circunstancia grave.