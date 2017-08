Cifuentes irá finalmente a la manifestación del sábado en Barcelona tras decir el lunes que no la habían invitado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acudirá a la manifestación contra el terrorismo que tendrá lugar este sábado en Barcelona, convocada por la Generalitat y el Ayuntamiento.

Así lo han comunicado este miércoles fuentes del Gobierno regional, después de que el lunes la presidenta dijera que no tenía previsto asistir porque no había recibido "ninguna invitación o indicación" para ello, aunque manifestó que, si la recibiera, no tendría "inconveniente" en hacerlo.