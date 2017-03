Cifuentes se desmarca de gobiernos y personas anteriores: "Quiero trazar una raya y responsabilizarme de mi gestión"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que quiere "trazar una raya" y responsabilizarse de su gestión al frente de la Comunidad y del PP de Madrid y no de la llevada a cabo por otros gobiernos y personas.

"Quiero trazar una raya y responsabilizarme de todo lo que tenga que ver con mi gestión al frente del PP de Madrid y del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La responsabilidad que asumo es de mi gestión, no de la gestión de otros gobiernos y otras personas", ha afirmado la popular en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, preguntada por el caso Fundescam y la presunta financiación irregular del PP de Madrid en la etapa de su predecesora Esperanza Aguirre.

La presidenta autonómica, quien ha asegurado que no se considera el 'verso suelto' del PP, ha afirmado que las cosas en la vida no suelen ser blancas o negras y "con las herencias, trayectorias y gestiones pasa un poco lo mismo".

Así, ha señalado que en el PP de Madrid hay una investigación judicial que tiene que ver con la financiación del PP, pero no hay resolución judicial y lo que hay que hacer "es colaborar con la justicia al máximo para que en ese asunto o en cualquier otro se llegue hasta el final".

La popular ha indicado que Fundescam era una fundación que tenía determinada actividad y si hubo algún tipo de actividad ilegal "tendrá que determinarlo un juez". Eso sí, ha apuntado que "realizaba actividades" y sus "cuentas y balances están auditados y supervisados por el Tribunal de Cuentas y están correctas". "No se puede con carácter general echar por tierra toda la gestión de Fundescam", ha opinado.

En este sentido, ha dicho que "de alguna manera", como miembro del PP y miembro que fue de la dirección del PP, asume "su pertenencia a esas etapas"; pero ha defendido que como responsable del partido ahora y del Gobierno, tiene que responder directamente de su gestión.

"Creo que es bastante lógico. No puedo responder de la gestión de gobiernos anteriores", ha sostenido la también presidenta del PP de la Comunidad de Madrid; quien ha apuntado que "eso no significa que reniegue de la actuación del PP en la Comunidad", algo que, ha asegurado, no hace "en absoluto" porque "hicieron cosas muy buenas para transformar la Comunidad de Madrid".

Preguntada por si el congreso de este fin de semana puso fin al 'aguirrismo', ha señalado que Esperanza Aguirre "ha sido muchos años la líder del PP" y una persona que en política "lo ha sido prácticamente todo".

Sin embargo, ha indicado que "ha comenzado una nueva etapa", una "etapa diferente" en la que pretenden quedarse con todos lo bueno de etapas anteriores, pero tienen la "obligación y el mandato de mejorar aquello que se hizo mal y aquello que se pueda hacer mejor".