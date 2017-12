Cifuentes hace balance "positivo" de 2017: "La Comunidad y los madrileños en general estamos hoy mejor que hace un año"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho este viernes un balance "positivo" de 2017 para la región desde el punto de vista económico y social y ha manifestado que "la Comunidad y los madrileños en general están hoy mejor que hace un año".

En el ámbito de los municipios, ha destacado el avance en el desarrollo del Programa de Inversión Regional, dotado con 700 millones de euros, que ha permitido no solo llevar a cabo nuevos proyectos, sino afrontar gastos corrientes esenciales para el funcionamiento de los Ayuntamientos.

Cifuentes ha concluido insistiendo en que, "objetivamente, terminamos el año mejor de lo que lo empezamos. Mejor en creación de empleo, mejor en calidad de los servicios públicos, mejor en prestaciones sociales, mejor en oportunidades para estudiar y progresar". "Sin caer en la autocomplacencia, creo sinceramente que vamos por el buen camino, y no es que yo lo crea, es que los indicadores a los que me he referido lo corroboran", ha añadido. De hecho, cuando aún faltan 18 meses para terminar la legislatura, ya hemos cumplido el 67 por ciento de nuestro programa electoral y el 28 por ciento se encuentra en desarrollo. Somos conscientes, en todo caso, de que aún queda mucho por hacer, y en 2018 nos seguiremos dejando la piel hasta cumplir todos y cada uno de los compromisos que hemos asumido", ha añadido.