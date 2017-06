La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este jueves al término de la votación de la moción de censura de Podemos contra su gobierno que era "un ensayo general" de la del día 13 contra Mariano Rajoy "que les ha salido mal".

"Yo creo que esto era una especie de primer acto o ensayo general que les ha salido mal", ha apostillado, para manifestar que "ha sido desagradable". "A mí me gusta debatir, creo que se puede confrontar, pero yo lo que jamás haré, porque no lo he hecho nunca en mi vida, es insultar a una persona y creo que no debemos tolerar que a nosotros se nos insulte", ha apostillado.