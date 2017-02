Cifuentes advierte de que no se permitirá que una CCAA incumpla las leyes y vaya contra la soberanía nacional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado este miércoles que la situación de Cataluña es uno de los "mayores problemas" que hay ahora mismo sobre la mesa, pero ha advertido de que "no se va a permitir que una comunidad autónoma quiera incumplir las leyes e ir contra la soberanía nacional".

Así lo ha dicho en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, preguntada por si el Gobierno aplicará el artículo 155 de la Constitución Española con Cataluña, a lo que Cifuentes ha respondido diciendo que ahora hay una interlocutora específica, como es la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dedicándose "de manera intensa" a ese tema, pero para que una relación salga adelante "tienen que querer ambas partes" como sucede en las relaciones personales.

"Es uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo", ha afirmado la presidenta, quien ha afirmado que es un tema "complicado", no solamente por la relación entre el Gobierno de España y Cataluña, sino porque "una parte importante, no mayoritaria, de la sociedad catalana se ha creído todo eso de España nos roba y ese agravio que no es tal".

Cifuentes ha indicado que las leyes se "tienen que cumplir" y "no puede ser y no se va a permitir que una comunidad quiera incumplir las leyes e ir contra la soberanía nacional". "El futuro de España lo tendremos que decidir todos los españoles", ha remarcado.