Cifuentes recuerda que el presidente de Murcia ha sido objeto de 16 querellas y todas se han archivado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este viernes que el presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, en los últimos años ha sido objeto de un número importante de querellas y todas se han archivado.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Cifuentes ha señalado que el "presidente de Murcia, en los últimos años, ha sido objeto de un número importante de querellas y todas ellas se han archivado". "A ver qué ocurre con esta otra", ha apostillado.

"Me gustaría que la situación se solventara lo antes posible como en los 16 casos anteriores que le han llevado a tribunales y se ha archivado", ha afirmado Cifuentes, quien no obstante, ha apuntado que ella no es quien para valorar el acuerdo de PP con Cs en Murcia.

Preguntada por si un cargo público imputado debe dimitir y si ella lo haría en caso de ser imputada por prevaricación administrativa, Cifuentes ha explicado que en su programa electoral los populares de Madrid llevaban el compromiso de dimitir en caso de que se produjera una investigación formar por un caso de corrupción. Además, ha resaltado la firma de un Código Ético "muy estricto" por parte de los diputados populares.

"HAY QUE VER CUÁNDO ES CORRUPCIÓN Y CUÁNDO NO LO ES"

En el caso de Madrid, ha señalado que ha habido "casos de corrupción muy graves" como la Gürtel o la Púnica, lo que ha "provocado una situación de alarma social" que obligaba al PP a dar "un paso adelante para demostrar el compromiso contra la corrupción".

No obstante, ha defendido que hay que ver cuándo es corrupción y cuándo no lo es porque "cualquier persona que haya gestionado puede ser perfectamente objeto de una querella por prevaricación administrativa".

"Ocurre en el día a día de los ayuntamientos", ha sostenido la presidenta, quien ha apuntado que este tipo de querellas muchas veces son "exclusivamente políticas".