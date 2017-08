Cifuentes no tiene previsto ir a la manifestación del sábado en Barcelona porque no ha recibido invitación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho este lunes que no tiene previsto acudir a la manifestación contra el terrorismo que tendrá lugar este sábado en Barcelona porque no ha recibido "ninguna invitación o indicación para asistir" por parte de las dos administraciones convocantes, la Generalitat y el Ayuntamiento.

No obstante, ha destacado que "estar en contra del terrorismo no es solamente el poder acudir a una manifestación concreta sino sobre todo el estar siempre, de manera indudable, al lado de las víctimas y en contra del terrorismo".

Además, ha señalado que ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después del atentado y de transmitirle "el cariño y el apoyo de todos los madrileños", así como que ha llamado "en varias ocasiones" a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aunque no ha podido hablar con ella. No obstante, también le ha transmitido "el pésame y el apoyo a través de telegrama".

No obstante, ha agregado que los ciudadanos deben saber que "el riesgo cero no existe", que "la amenaza yihadista es algo que está ahí" y que "los últimos atentados, no solamente el de Barcelona, han demostrado que no se puede evitar todo", pero ha insistido en la necesidad de "no vivir con miedo".