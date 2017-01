Cifuentes niega que su enmienda de 'primarias' sea un "reto": "Jamás he desafiado a nadie y menos al presidente"

La presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha negado este martes que su enmienda de 'un militante un voto' sea un "reto" y ha remarcado que "jamás" ha desafiado a nadie y menos al presidente de su partido, Mariano Rajoy.

"No se puede hablar en absoluto ni de desafíos ni retos para nada. No es la intención ni el objetivo. Jamás he desafiado a nadie, mucho menos al presidente de mi partido, persona a la que siempre he apoyado y apoyaré", ha asegurado en rueda de prensa la presidenta de la Comunidad de Madrid tras conocerse que el PP de Madrid, que ella dirige, quiere presentar una enmienda al Congreso Nacional del PP en el que sean los militantes los que elijan a la dirección del partido en un sistema de doble vuelta.

La presidenta ha afirmado que el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, que está encabezando el tema de las enmiendas, habló con el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, de cara a la presentación de esta iniciativa, que "mejora" la presentada por la Dirección Nacional, que ha tildado de "muy interesante".

